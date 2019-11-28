网红博主宇芽回应前男友被行拘：感谢警方 并已申请人身安全保护令

网红博主宇芽今早回应前男友被行拘的处罚结果，对警方表示感谢，并称已向法院申请了人身安全保护令，呼吁受害者面对暴力不要犹豫、不要退缩。

根据《新京报》报道，在网上反映被前男友“沱沱的风魔教”家暴的网红博主“宇芽YUYAMIKA”针对前男友陈某被公安机关处以行政拘留20日并处罚款的决定，在官微上作出以下回应。

关于家暴的事情，我有几点要跟大家分享。

1、我已经和相关证人在律师陪同下，配合警方完成了调查取证，履行了相关法律手续。警方很重视，依法迅速展开调查工作。并已经于今天对施暴者作出了处罚决定。施暴者面临治安拘留20天的处罚，感谢警方！

2、再次提醒大家注意自己的安全，时刻保护好自己，远离任何暴力。如果不幸发生了，要记得第一时间报警。我十分后悔由于我的恐惧和犹豫，第一次报警时间过晚，一些证明暴力、伤害的重要证据已经灭失，导致施暴者没有得到他本应得的更为严厉的惩罚。

3、在律师的帮助下，我已经于今日向法院申请了人身安全保护令，施暴者会依法被屏蔽在我的生活圈外，感谢法律的不断完善。

4、最后，抱歉这几天让大家担心了，再次感谢社会各界对我的事情的关注，因为我知道你们的关注不是给我一个人，是给一个群体，甚至包括身边的可能还存在的每一个隐藏的受害者。

是朋友的支持，大家的鼓励让我经历了不敢说，不知道怎么说怎么做，到能说，能做出一点的改变，再次感谢每一个关注这件事件的人，在以后我也会更加积极面对生活。面对暴力，不要犹豫！不要退缩！