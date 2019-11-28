女子指控港警强奸 律师：法官撤回警方搜查令

指控被港警轮奸成孕的女子X代表律师27日在面簿称，香港警察原本想通过搜查令索取女子X的私人医疗报告及诊所的闭路电视，法官26日已经正式撤销警方的搜查令。

据《明报》报道，代表该女子的韦智达律师行在面簿发表声明，女子X报案后，香港警方在未获她同意的情况下向法庭申请搜查令，以索取她在案发前的私家医生医疗报告，以及前后几日的诊所闭路电视纪录。

女子X11月4日从其私家医生处得知有关港警的搜查令事宜，于5日诉诸法庭表示反对，裁判官当日下令暂缓港警执行搜查令，并于同日颁下匿名令，禁止任何人披露女子身分，只可以X代替，违者会被控以藐视法庭罪。

女子X代表律师的声明中写道，搜查令26日被香港法官正式撤销，匿名令仍然有效。

声明称，女子X作为性罪行的事主，预期警方以保密及公平公正的方式调查，但警方在她不知情之下申请搜查令，是不寻常的做法（extraordinary step）。

女子X曾在11月11日通过律师行发声明首度开腔，批评警察公共关系科及不具名的“警方消息人士”刻意泄露本案资料，相信是有意公开抹黑及影响起诉。

女子X指控被荃湾警署四名警员轮奸成孕，并证实于本月初到伊利沙伯医院做终止怀孕手术。

警方11月9日晚证实收到报案，由新界南总区重案组调查，称指控内容与调查结果并不符合，会继续调查。