中国农业农村部：不得强迫农民放弃承包地

中央农办主任、农业农村部部长韩长赋昨天表示，不要急于收回农民的承包地，对进城农户是否放弃承包地，要尊重农民的意愿，可以示范和引导，但不能搞强迫命令。

根据《新京报》报道，韩长赋在国新办发布会上表示，随着城镇化的加快推进，大量农民进城，全国现在进城务工经商的农民大约是2.88亿，其中举家进城务工经商的有3000多万户。所以有的村里的房子闲着，存在“空心村”现象。其中，相当一部分在城里落户了，但是多数过年过节时还回村里。总的来讲，举家进城落户的农户越来越多，这种现象越来越普遍。

进城农户的承包地怎么处置？韩长赋强调说，总的讲，我们在土地问题上要有足够的历史耐心，不要着急，不要急于收回农民的承包地。在土地问题上，要尊重农民的意愿和维护农民权益，把选择权交给农民，由农民选择，而不是代替农民选择。

日前，中共中央、国务院发布《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》。《意见》明确提出，现阶段不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件。韩长赋表示，对进城落户的农民，一方面可以引导他们在依法自愿有偿的原则下，将承包地转让或者退还集体，前提是自愿有偿。另一方面，也可以保留承包权、流转经营权或者通过代耕托管等方式发展多种形式的适度规模经营。

韩长赋进一步指出，农民自愿，可以在自愿有偿的情况下，依法将承包地退还给集体，或者在集体成员内转让他的承包权。他不愿意，就要保留承包权，允许他通过流转经营权或者通过代耕托管的方式来发展多种形式适度规模经营。对长期弃耕抛荒承包地的，《意见》也有明确的政策。发包方可以依法采取措施予以纠正，不能长期撂荒。

“在此我想再强调一下，对进城农户是否放弃承包地，要尊重农民的意愿，可以示范和引导，但不能搞强迫命令。”韩长赋说。