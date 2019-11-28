蔡英文：“蔡习会” 听起来蛮诱惑 但重点是守住台湾利益

台湾总统蔡英文接受电视节目访问时，被主持人问及是否想留下历史纪录，成为两岸领导人见面的第一人。蔡英文表示，“蔡习会”听起来满诱惑的，但重点是守住台湾最基本的利益。

据《联合报》报道，蔡英文27日统接受民视新闻台周玉蔻节目专访。主持人提到，有声音认为蔡英文是靠“亡国感”把民调救起的。蔡英文对此说法表示，这小看了台湾政府面对的压力。她说，过去三年多来，来自中国大陆的压力前所未有，如果她没展现毅力，台湾有这样多元布局的自主空间吗？

她表示，总统撑住了，因为她能够抗压，也让企业知道总统有决心、有抗压力，投资台湾有意义，不会受中国大陆干扰。

蔡英文说，能够抗压和专业团队的处理、她个人的意志以及台湾整体人民的意志力，都有关系。

蔡英文提到，中国大陆因素介入台湾选举的每个层面、每个角落，不用怀疑中国大陆的意图，台湾自己要有免疫力，要能辨识真假，不要丧失对民主自由价值的坚持，

主持人进一步提到，不少政治人物都希望能有历史定位，第二任任期内，如果可能，蔡英文是否希望与对中国国家主席习近平见面或跟北京展开任何会面？

蔡英文说，没有排除任何互动的可能性，“我们不挑衅、不冒进、坚持我们的基本立场”，也愿意跟中国大陆有各方面的交流沟通，但是不希望设置政治前提。

她强调，最重要的还是台湾基本利益的维持与守住。

主持人还问及，美国人是否会在两岸关系上施压、影响她的决定？蔡英文说，目前为止，她没有这样的感受。