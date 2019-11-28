民调：“蔡赖配”支持度过四成 领先“韩张配”17.3%

台湾大选最新民调显示，民进党的“蔡赖配”以40.9%的支持度最高，领先第二的“韩张配”17.3%，支持“宋余配”的受访民众占6.5%。分析认为，从民调数字看，亲民党主席宋楚瑜加入参选后，仍无法撼动蓝绿间差距。

据《联合报》报道，《品观点民调中心》今天（28日）公布台湾大选最新民调。民调显示，台湾总统蔡英文和副手赖清德的支持率40.9%，国民党参选人韩国瑜及副手张善政的支持率是23.6%，亲民党主席宋楚瑜及其副手余湘的支持度是6.5%。

至于2020立法会委员选举，多达19个政党提出不分区立委名单，根据立委政党票支持的民调结果显示，23.6%受访民众表示会投民进党，22.9%投给国民党，7.6%投台湾民众党，3.7%投时代力量，2.8%会投亲民党，国民党和民进党不分区立委政党票支持度仅差距0.7%。表示一定会投票的受访民众中，民进党政党票得票率32%，领先国民党的28.2%，差距为3.8%。

这份民调结果显示，韩国瑜的支持者中有84%表示一定会去投票，略高于蔡英文支持者的82%，年轻族群投票意愿远低于年长族群，高学历族群投票意愿亦远低于较低学历族群。

对于香港区议会选举是否牵动2020年台湾总统大选的投票意向，这份民调显示，64.7%受访民众表示投票意向不会受影响，16.4%选民认为会受到影响。

对于是否相信“中国大陆间谍”王立强案属实，民调显示21.2%受访民众相信，但有40.5%受访民众表示不相信。

至于蔡英文提出的“零到六岁国家一起养政策”，民调显示，42.8%受访民众表示支持，32.5%表示不支持。

对于韩国瑜受访时所提的“不曾落跑，并自豪让高雄崛起”的说法，民调显示，有22.5%受访民众表示认同，55.8%表示不认同。