李克强：加快优化营商环境 为投资兴业破堵点

中国国务院总理李克强昨天强调，要以实施《优化营商环境条例》为契机，加快打造市场化法治化国际化营商环境，加大力度为投资兴业破堵点、解难题。

根据新华社报道，李克强昨天主持召开国务院常务会议，部署以实施《优化营商环境条例》为契机，加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大力度为各类市场主体投资兴业破堵点、解难题。

会议指出，优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力，是增强市场活力、稳定社会预期、应对经济下行压力、促进发展和就业的有效举措。

明年1月1日实施的《优化营商环境条例》，总结了近年来深化“放管服”改革、优化营商环境的成效和经验，从法制层面明确了打造市场化法治化国际化营商环境的要求。各地各部门要深刻认识中国营商环境还需更大努力加以改善和优化，这方面不平衡问题仍然突出，加快出台《条例》配套措施。

会议强调，要按照《条例》要求，聚焦市场主体关切，坚持问题导向、重点突破，持续推进简政放权、放管结合、优化服务。一是进一步精简审批；二是进一步降低市场准入门槛；三是进一步清理政府部门下属单位、商业银行、行业协会商会、中介机构等涉企收费；四是进一步促进公平竞争。清理纠正在行业准入、资质标准等方面对不同所有制企业的歧视性或没有法律依据的差异性规定做法，一视同仁公正监管；五是进一步提升政务服务水平。

为发挥好营商环境评价的引导和督促作用，会议要求在去年以来全国部分城市开展的国内营商环境试评价基础上，以市场主体感受为依据，改进指标体系和评价方法，既查找解决共性问题，又不增加地方和企业负担。