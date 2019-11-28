【图集】港警于理大检获逾600枚汽油弹

香港警方联同消防等部门组成的安全小组，今天（28日）早上在香港理工大学管理层陪同下进入理大校园。警方称，截至下午2时，已经在理大校园内检获逾600枚汽油弹。

一个安全小组28日到达香港理工大学，以搜寻任何剩余的危险爆炸物和化学物质。（法新社）

据《明报》报道，香港警方称，截至下午2时，已经搜获逾600枚汽油弹，还找到弓箭、弹叉等物品。港岛总区重案组、西九龙总区重案组、商业罪案调查科到理大增援搜证，将易燃物品，包括疑似汽油弹的物品放在室外。警员连同消防员等约有400人在场。

警务人员28日在香港理工大学推着一个装有弓箭的篮子。（法新社）

戴着防护面具的香港警务处爆炸品处理科（EOD）的一名工作人员正在规整检获的化学品和易燃物品。（法新社）

有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华称，找到汽油弹及其原材料如白电油等物品，在场的港府化验师发现有些易燃品的燃点是摄氏36度，需要即时处理，否则可引致爆炸或更不好的情况出现。

李桂华率领一批警员离开李嘉诚楼，有警员带走证物，包括一些背包及袋子。稍后另一批警员从李嘉诚楼离开，将箭、口罩、手套等物件带入一间门外贴有“OCTB（有组织罪案及三合会调查科）证物存放”的房间内。

一名警员在理大的邵逸夫体育馆内搜寻爆炸物和化学药品。（法新社）

另据香港电台报道，有警员检获并纪录多篮物品作为证物，在校园内搜获锯、刀、弓箭及石油气等物品。

戴着防护面具的香港警务处爆炸品处理科（EOD）的一名工作人员手持一瓶检获的汽油弹。（法新社）

有穿上装备的警员检视疑似存有危险品的玻璃瓶，有消防员就在有关玻璃瓶贴上胶带以作识别。还有警员将围栏上的砖块放回地上。

警方和消防员中午开始清理危险品，包括石油气罐、支装石油气、电油和生油等。

安全小组成员正在检视地上的化学物品。（法新社）

校园内警方爆炸品处理课人员搜查多个校园楼层和天台，进入多个实验室和仓库，包括癌症生化研究实验室，检查实验室内的易燃物品储存柜，柜内仍然有一批化学品，桌上亦有数罐石油气。

一名港警正在将易燃物品规制在一个蓝色的篮子里。（路透社）