中央军委：贯彻落实习近平讲话精神 加强新时代军队基层建设

中央军委日前印发《关于加强新时代军队基层建设的决定》，要求全军深入贯彻落实习近平的讲话精神，并加强新时代军队基层建设。

根据新华社报道，中央军委日前印发《关于加强新时代军队基层建设的决定》，要求全军深入贯彻落实习近平在中央军委基层建设会议上的讲话精神，大力加强新时代军队基层建设。

《决定》指出，加强新时代军队基层建设，是强军兴军的根基所在、力量所在。全军要深入贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平强军思想以及新时代军事战略方针，落实“四个坚持扭住”要求。

《决定》强调，要坚持用习近平强军思想引领新时代基层建设，武装头脑、指导实践、推动工作，贯彻“三个过硬”立起基层建设新标准，着眼全面锻造过硬基层改进创先争优新载体，确保强军目标在基层落地生根。

《决定》强调，要抓住思想政治教育这个中心环节凝心铸魂，推动党的创新理论武装往深里走、往实里走、往心里走，探索构建新时代思想政治教育体系。

《决定》还强调，加强基层建设必须扭住党组织这个关键，增强把方向、抓大事的政治自觉和实际本领，推进新体制下基层党组织体系和运行机制创新，坚持源头培养与全程培训相结合建强书记队伍，围绕强化政治功能和组织力建设坚强战斗堡垒。

《决定》最后强调，加强党对基层建设的领导，强化建设过硬基层的使命担当。各级党委机关要树立大抓基层鲜明导向，把工作重心放在基层，解决好对基层对官兵的态度问题，增强工作指导科学性，积极主动为基层服务解难，切实压实建强基层的责任，推动基层建设全面进步、全面过硬。