新马港澳四地警方联合侦破“网上情缘”案

新加坡、马来西亚、香港、澳门四地警方联合侦破跨境“网上情缘”诈骗案，涉及139宗骗案。警方共拘捕39人，合计损失金额约3400万港元（593.16万新币）。

据香港01报道，香港网络安全及科技罪案调查科人员与澳门、新加坡及马来西亚执法机构展开“烈焰”联合行动，以打击跨境“网上情缘”。四地执法机构于11月19至21日共拘捕九名男子及30名女子，年龄介乎26至71岁，相信行动已瓦解一个跨境“网上情缘”犯罪集团。

警员在马来西亚拘捕的两名男子及一名女子，相信为该跨境骗案集团的骨干成员。

除此之外，警员还在香港拘捕一名男子及12名女子，年龄介乎27至71岁；在澳门拘捕一名男子及三名女子，年龄介乎26至35岁；在新加坡拘捕四名女子，年龄介乎28至67岁；在马来西亚拘捕五名男子及10名女子，年龄介乎35至67岁。以上被捕人士涉嫌向集团提供其银行户口以从事收取骗款及进行“洗黑钱”等罪行。

经调查后相信，该跨境骗案集团分别涉及58宗、10宗、41宗及30宗在香港、澳门、马来西亚及新加坡的“网上情缘”骗案，总损失金额约3400万港元。

警方提醒市民，任何人如果触犯“以欺骗手段取得财产”罪，最高刑罚为监禁10年。另外，借出银行户口供他人使用，亦有可能干犯俗称洗黑钱的罪行，最高刑罚可被判罚款港币500万元及监禁14年。