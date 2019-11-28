习近平出席解放军院校长集训开班仪式 强调全面实施人才强军战略

中国国家主席、中央军委主席习近平昨天在出席解放军院校长集训开班式时指出，强军之道，要在得人，并强调要把培养人才摆在更加突出的位置。

根据新华社报道，中国全军院校长集训昨天上午在国防大学开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席开班式并发表讲话。他强调，强军之道，要在得人。要全面贯彻新时代军事教育方针，全面实施人才强军战略，全面深化军事院校改革创新，把培养人才摆在更加突出的位置，培养德才兼备的高素质、专业化新型军事人才。

习近平在讲话中指出，发展军事教育，必须有一个管总的方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。新时代军事教育方针，就是坚持党对军队的绝对领导，为强国兴军服务，立德树人，为战育人，培养德才兼备的高素质、专业化新型军事人才。新时代军事教育方针是做好军事教育工作的基本遵循，要全面准确学习领会，毫不动摇贯彻落实。

习近平强调，要全面实施人才强军战略，全面深化军院校改革创新，推动院校建设加快转型升级。要在全军院校教育和人才培养体系中审视办学定位，加强院校建设顶层设计和长远谋划，形成职能清晰、有机衔接的办学育人格局。

习近平指出，院校长要讲政治、懂教育、钻打仗、善管理、严自律，做办学治校的行家里手。要具备同岗位要求相匹配的政治素质和政治能力，坚持从思想上政治上建校治校。

习近平最后强调，全军要关心院校、支持院校，把院校建设摆在优先发展位置，健全指导机制，形成工作合力，共同把军院校教育和人才培养工作提高到一个新水平。

