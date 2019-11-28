中国外交部发言人回应美签署涉港法案：是干涉中国内政的霸权行径

中国外交部发言人耿爽指美国签署涉港法案是干涉中国内政，中国对此强烈抗议并提出严正交涉。

根据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽今天下午主持例行记者会时，就美国总统特朗普昨天签署所谓的“香港人权与民主法案”一事发表评论。

耿爽表示，美国将所谓“香港人权与民主法案”签署成法，此举严重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径，中国政府和人民坚决反对。中国已经就此向美国提出严正交涉和强烈抗议。

耿爽指出，香港回归祖国以来，“一国两制”取得举世公认的成功，香港居民依法享有前所未有的民主权利。美国罔顾事实、颠倒黑白，公然为疯狂打砸烧、残害无辜市民、践踏法治、危害社会秩序的暴力犯罪分子撑腰打气，性质极其恶劣，用心十分险恶，其根本目的是破坏香港的繁荣稳定，破坏“一国两制”的伟大实践，破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程。

耿爽强调，我们要正告美国，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国政府和势力都无权干预。这一所谓法案只会让包括香港同胞在内的广大中国人民进一步认清美国的险恶用心和霸权本质，只会让中国人民更加众志成城。美国的图谋注定失败。

耿爽强调，中国政府反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美国不要一意孤行，否则中方必将予以坚决反制，由此产生的一切后果必须由美国承担。