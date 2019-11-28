甘肃省甘南州“一地三租”被曝光 当地政府介入调查

甘肃省甘南州“一地三租”情况被曝光，当地召开会议决定立即彻查，并要求追究责任。

据腾讯新闻报道，在媒体曝光了甘南州“一地三租”情况后，当地州委书记主持召开州委常委会会议进行专题研究部署，要求对曝光问题进行核实，处理问题并追究责任。

据了解，刚刚脱贫的甘肃省甘南州迭部县因当地特有的蕨麻猪吸引了很多外地投资商。然而当地基层管理部门在招商时，却将同一块土地三次出租给不同的公司，让投资者失望而归。投资者询问相关情况时，却被告知是投资者自己的问题，与政府无关。节目播出后，引发网友热议。

根据北京青年报报道，据迭部县政府工作人员的消息，相关部门今天已就报道的“一地三租”事件展开调查，结果将及时发布。

甘南州委网络安全和信息化委员会办公室今天通报称，“一地三租”情况曝光后，州委书记立即主持召开州委常委会会议进行专题研究部署。会议决定，由州纪委监委牵头，与州自然资源局、州招商局组成调查组，连夜赶赴迭部县坚决、彻底、迅速查清曝光问题。

会议要求，迭部县要对曝光问题进行全面“回头看”，认真检视自身不足，敢于揭短亮丑，勇于动真碰硬，拿出务实管用举措解决问题。

会议还要求深刻汲取教训，举一反三，州县（市）政府对全州所有招商引资项目进行“拉网式”排查，着力构建审批事项少、办事效率高、政务服务优的良好营商环境。