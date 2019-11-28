中国商务部：上周全国猪肉平均价比月初下降16.5%

中国商务部发言人表示，上周全国猪肉平均批发价格比前一周下降了8.6%，比本月初下降了16.5%，猪肉价格回落明显。

根据澎湃新闻报道，据北京头条客户端消息，商务部新闻发言人高峰在今天的例行新闻发布会上表示，本月18日至24日，全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元（人民币，下同，8.48新元），比前一周下降了8.6%，相比11月初下降了16.5%；预计今年全年中国肉类进口量将超过六百万吨，其中，进口猪肉及其副产品将超过三百万吨。

高峰表示，11月初以来，由于生猪存栏环比回升、冻猪肉上市量增加、猪肉进口增长等因素的影响，中国市场猪肉价格回落明显。

根据商务部的监测，上周(11月18日至11月24日)，全国36个大中城市猪肉平均批发价格为每公斤43.66元，比前一周下降了8.6%，降幅比前一周扩大1.7个百分点，比11月初下降了16.5%。

高峰表示，下一步商务部将会同有关部门积极采取以下措施，缓解猪肉市场价格波动，保障肉类市场供应相对稳定。

一是指导猪肉市场供应偏紧的地区加强产销衔接。

二是鼓励增加进口，继续鼓励进口企业拓展多元化进口来源，积极增加优质肉类的进口。高峰预计全年肉类进口量将将超过六百万吨，其中，进口猪肉及其副产品将超过三百万吨。

三是做好元旦、春节期间储备肉投放准备工作。高峰表示，继续投放中央储备，增加节日市场供应，保障消费的需求。

四是加强信息引导。高峰表示，商务部将及时发布猪肉市场相关信息，积极引导供需平衡。