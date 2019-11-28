中国交通运输部：开展根治拖欠农民工工资专项行动

中国交通运输部表示，要开展明年春节前根治拖欠农民工工资专项行动，将农民工工资支付情况作为公路水运工程建设市场督查的重要内容，依法维护农民工合法权益。

根据央视新闻消息，中国交通运输部今天举行新闻发布会表示，要开展“2020年春节前公路水运建设领域根治拖欠农民工工资”专项行动 ，将农民工工资支付情况作为公路水运工程建设市场督查的重要内容。

交通运输部新闻发言人吴春耕表示，近年来，交通基础设施建设规模大、项目多、分布广，吸纳了大量的农民工兄弟参与工程建设，促进了广大农民工就业，增加了农民工收入。同时，保障农民工工资按时、足额发放，是交通基础设施建设的重要任务和基本要求，也是交通运输发展坚持以人民为中心发展思想的具体举措。

交通运输部结合行业特点，将农民工工资支付情况作为公路水运工程建设市场督查的重要内容，组织对河北、内蒙古、江苏、河南、广西、重庆、云南、贵州、青海等省（区、市）以及部分直属单位的建设项目进行抽查，着重检查各项制度落实情况和农民工工资发放情况。

从抽查情况看，各地交通运输部门高度重视农民工工资支付保障工作，建立了较为完善的配套制度，各项制度落实情况总体较好。

近日，按照国务院关于开展2019年度根治欠薪冬季攻坚行动相关工作的要求，交通运输部印发通知部署开展“2020年春节前公路水运建设领域根治拖欠农民工工资”专项行动，以政府投资公路水运建设项目中曾经出现过欠薪问题的项目和企业为重点，要求施工单位和建设单位自查自纠、及时清欠，交通运输主管部门加大暗访抽查力度，形成严格制度、暗访抽查、预防预警、及时处置、信用评价、综合施策的工作体系，依法维护农民工合法权益，确保辛苦一年的农民工拿到钱回家过年。