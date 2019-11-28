中国央行：支付领域“严监管”常态化工作机制已基本确立

中国人民银行副行长范一飞今天表示，支付产业高质量发展离不开“严监管”的保驾护航。目前，中国支付领域“严监管”常态化工作机制已基本确立，并取得显著成效。

根据新华社报道，范一飞在今天召开的第八届中国支付清算论坛上表示，2015年以来，面对支付服务市场的各种乱象，人民银行从监管体制入手转变监管理念，加大检查力度，疏通市场退出通道，让“严监管”常态化为支付服务产业保驾护航。目前，中国存量支付机构已经减少至236家，其中，有18家支付机构被调整了业务范围。

范一飞介绍，通过支付机构备付金全额缴存人民银行、实施网联平台集中清算、加大违规机构整改力度等措施，持牌机构不敢违规、不想违规的意识明显增强，支付市场乱象得到有效整治，防范化解风险取得重大进展。

尽管“严监管”成效显著，但支付领域仍有一些老问题没有完全消除，新问题层出不穷。近年来，无证经营屡禁不止，严重扰乱市场秩序；部分商户审核不严，伪造、编造交易问题仍存；受理终端管理不严密，一机多码现象频发；账户实名制落实不到位，虚假商户和终端为网络赌博、黑灰产业等非法活动提供支付渠道。

对此，范一飞强调，人民银行将从严、从重打击无证机构，持续组织专项整治，对当前无证机构的发展势头加大精准打击力度。同时，规范创新，严控交叉风险，特别警惕围绕支付业务大搞金融产品嵌套，避免风险跨市场传染。此外，狠抓监管制度落实，避免持牌机构超范围和未经许可开展业务，切实落实好账户实名制要求等。

此外，下一步，人民银行还将加强防范垫资结算风险，严禁通过虚构交易、虚构商户等形式开展业务，对于主观故意挪用垫资款项、性质恶劣的支付机构严惩不贷。