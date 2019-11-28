香港失业率明年或升至5% 或有上千餐厅圣诞后倒闭

香港反修例示威持续近半年，多区商户与餐厅生意受影响，经济负面影响浮现。香港8至10月失业率升至3.1%，据政府内部估算，如情况无改善，明年失业率有可能升至5%水平。

根据《明报》报道，以约397万劳动人口推算，即或会有近20万人失业。有政府消息人士透露，政府正研究推出第四轮“撑企业、保就业”措施。餐饮业首当其冲，失业率升至6.1%，劳资双方均称若示威持续，圣诞市场无改善，料明年农历新年后餐厅有结业潮，或多达千家餐厅倒闭。

根据政府统计处数字，今年8至10月有384.38万人就业，较7至9月减少1.16万人，总劳动人口由397.57万减至396.93万。8至10月经季节调整的失业率为3.1%，为2017年中以来最高水平，其中餐饮业失业率升至6.1%。

香港劳工及福利局长罗致光昨日说，预计失业率持续上升，劳工处会加强失业配对服务及再培训课程。他说不少有人手空缺的行业如保安，会开始吸纳失业者，料失业率短期有回落迹象，但强调相关行业空缺填补后，失业情况将更明显。

2003年SARS时，失业率一度升至8.7%，有政府人士认为目前市况有如SARS，称内部有评估，如情况无改善，料明年失业率可能升至5%，重灾区是餐饮及零售等行业，料不少食肆或商店圣诞后结业。不过，他说不能单一归咎反修例抗议，因香港经济本身也疲弱。

香港餐饮联业协会会长黄家和指出，6月至今有近400间餐厅结业，餐饮业于圣诞生意额一般较平日多15％至20%，若社会动荡未平息，生意或反跌30%。他料下月旅客跌幅持续，暂对未来数月不感乐观。如下月市况无突破，料餐饮业失业率将会恶化至7％至8%，虽然行内暂未有裁员潮，但不少已减少聘请散工。

经济学者关焯照指出，若反修例示威持续，料明年中失业率会升至逾4%，但目前经济环境非2003年般恶劣，且劳工供应见顶，料部分劳工短缺行业会吸纳失业者，相信失业率不会升至03年水平。

浸大财务及决策系副教授麦萃才说，失业率低至2.8%时已近乎全民就业，意味不少工种有空缺，部分失业者如饮食界员工可转型及被其他行业吸纳。他分析，未来失业率会否恶化，视乎相关行业能否吸纳低学历或低技术工种的失业者，及会否有更多专业人士失业，难以转型。他粗略估算明年第二季失业率会升至3.3%至3.5%，若示威持续，未来或超过3.5%。

劳工顾问委员会劳方委员、劳联秘书长周小松促请政府加强就业支援服务，助失业工友转型。他也认为当失业率上升，其他行业雇主招聘会“相当克制”，预计不易吸纳失业者。