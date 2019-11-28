中国国家煤矿安监局展开为期三个月的煤矿安全集中整治，以遏制煤矿重特大事故的发生。

根据澎湃新闻报道，据中国国家煤矿安监局官网今天的消息，国家煤矿安监局发出通知，将展开为期三个月的煤矿安全集中整治。

通知指出，以遏制煤矿重特大事故为目标，依法打击煤矿安全生产违法违规行为，推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任，完善和落实安全生产责任及管理制度，强化隐患排查和风险预防控制，推进全国煤矿安全生产形势持续稳定好转，国家煤矿安监局决定自即日起展开整治工作，内容包括：

（一）超能力、超强度、超定员组织生产的，上级公司向所属煤矿超额下达生产指标的，一些煤炭赋存条件较好的地区突击蛮干的；

（二）超层越界开采和违法违规开采保安煤柱的，以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产的；

（三）采用巷道式采煤等国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺的；

（四）安全监控系统功能不完善、运行不正常的，井下违规放炮、动火的，瓦斯超限作业的；

（五）火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位的；

（六）采深超千米灾害严重矿井未落实限产、减人、缓采、禁采、退出等措施的，高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改的；

（七）煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火、水害严重矿井治理措施不落实的；

（八）已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”“回撤设备”等名义违规生产的；

（九）停产停工矿井违规复产复工的，技改矿井不按批准工期施工的；

（十）采掘工程违规承包、以包代管，安全管理人员配备不符合规定的;

（十一）各地认为应当集中整治的其他违法违规行为。

同时，通知还提出如下工作要求，包括加强组织领导、统筹协调推进、落实企业主体责任、落实安全监管责任、加强监察执法和指导、严肃查处违法违规行为、加强宣传引导以及加强信息报送。