研究机构：预计第四季度苹果手机产量超过华为

市场研究机构TrendForce周四发表的报告称，受惠新型号手机持续热销，预期第四季苹果智慧型手机的产量将超越华为，成为全球市占率排行第二的品牌，而三星则继续稳占龙头位置。

据路透社报道，报告称，在节庆铺货需求带动下，今年第三季智慧型手机品牌厂产量按季增长9.2%，至3.75亿部，前六大品牌依次为三星、华为、苹果、OPPO、小米及Vivo，合计占全球约78%的份额。

报告表示，虽然预期第四季智慧型手机将延续旺季表现，但考量品牌厂在年底成品库存控管上较为严谨，以及因应5G产品面市，市场进入观望期，可能影响明年首季的需求，料品牌厂第四季的生产规划将偏向保守，预估生产总量在3.7亿部以内，较第三季略为衰退，估计全年总生产量约14亿部，按年减4-5%。

然而，在排名方面，第四季料将出现变动。TrendForce表示，因华为仍未能从美国实体清单中解套，影响新机在海外市场的拓展，所幸禁令发布前已上市的旧机仍可正常贩售，将持续贡献海外业绩，预估第四季的生产总量为5,500万部，按季减少18.5%，市占率则由第三季的18%降至第四季的14.9%，排名将降一级至第三位。

报告称，苹果摆脱销售淡季的阴霾，第三季生产量4,670万部，季增幅高达42%，为本季之冠，受惠iPhone 11系列上的不少突破。展望第四季，受惠新机持续热销，生产总量将增至约6,900万部的高峰，市占率料升至18.7%，将取代华为成为第二大市占率品牌；预估iPhone 11系列占比将达77%。

TrendForce表示，展望2020年，5G手机放量在即，随着中国政府积极推动5G商转，奠定中国品牌在5G手机市场的重要地位，以明年全球15%的5G智慧型手机渗透率来看，预估中国品牌的5G手机生产总量市占将达六成左右。