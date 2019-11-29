港团体发起中环集会 感谢美国通过人权法案

美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》，香港有团体昨晚上在中环爱丁堡广场发起集会。同时，也有人在尖沙嘴钟楼举行“声援理大反对围捕集会”。两个集会已获得警方不反对通知书。

据星岛日报报道，香港大专学界国际事务代表团及民间感恩节集会团队在晚上7时至9时半，在中环爱丁堡广场发起“《香港人权与民主法案》感恩节集会”，以感谢美国通过法案。晚上7时许，一批人已到场聚集，并在场高呼口号。

大专学界代表张崑阳指，感谢特朗普签署法案，并希望美国行政机关可以尽快制裁相关人士，包括官员及警方高层等。而民间集会团队刘頴匡则指，民主派在区议会选举中大胜，证明民意的所趋，并要求政府立即回应五大诉求。

香港众志秘书长黄之锋、歌手何韵诗等人也到场发言。黄之锋说，感激海外的香港人在外地游说并为香港争取，也感激前线示威者令美国对香港的关注度上升，又感谢在区选中投民主派的市民。他又指，在接受外国传媒访问终于可以指“我们是大多数（We are the majority）”，并续指下一步要将法案在国际遍地开花，并希望其他国家可效仿。

晚上近10时，大会宣布集会结束，并估计约有10万人参加。晚上10时许，一批防暴警员在中环一带戒备。同时，有网民亦在晚上7时半至10时，在尖沙嘴钟楼发起“声援理大反对围捕集会”，以为至今仍在理大内的留守者打气。