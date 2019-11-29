罗氏等药厂为加入中国医保目录 部分新药平均降价达61%

中国监管机构称，为了进入国家医保报销药品目录，包括罗氏和诺华制药在内的医药公司已经同意将他们部分最新药品的在华售价平均下调61%。

据路透社报道，纳入医保报销药品目录可以打开较小城市的市场，从而推动销售增长，但部分业内人士警告，只在中国大幅降价可能招致其他市场对这些药企的批评。

中国国家医疗保障局网站周四称，罗氏治疗乳腺癌的药物帕捷特、诺华治疗皮炎的茁乐等70个药品将被纳入目录。

病人可以使用国家医保来支付纳入目录药品费用的很大一部分。

国家医保局在声明中称，2019年国家医保药品目录新增的进口药品基本都是“全球最低价”。

“中国目前是并且将来也是最重要的高量低价市场，因此国际药厂认为他们将不得不大幅降价以换取销量，”专注于生物药剂学领域的Loncar Investments执行长Brad Loncar告诉路透。

根据国家医保局，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。

其他新增药品包括艾伯维(AbbVie) 的原研产品关节炎治疗药物修美乐（阿达木单抗注射液），这是全球最畅销的药品之一。

另外还有中国制药商信达生物和礼来(Eli Lilly) 共同研制的癌症治疗药品达伯舒（信迪利单抗注射液）。