香港航空受收入影响 延期发放本月薪金

受收入大幅下降影响，香港航空将向除乘务员和驻海外员工之外的其他香港员工延期发放11月份的薪金。

据澎湃新闻报道，香港航空方面昨天就延期薪金回应表示，除了乘务员及驻海外的员工会准时收到薪金外，香港航空已安排于下月6日向其他香港的员工发放今年11月的薪金。“对此为员工带来不便，公司深表歉意。”

对于向其他香港的员工延后发放薪金的原因，香港航空方面表示，是由于旅行需求持续疲弱，严重影响了香港航空的业务。“由于11月并非旅游旺季，公司的收入大幅下降，影响了该月发放薪金的安排。”

香港航空方面强调，“我们向乘客保证，这次的安排属一次性，并不会影响公司的日常运作。我们的员工仍然会以专业的态度，致力为所有顾客提供安全及畅顺的服务。”

据香港媒体报道，香港航空本月4日宣布，一直面对充满挑战的经营环境，影响客运需求，进一步打击公司业务及收入。故此，港航决定削减现有航班约6%，当中包括于明年2月8日起停办洛杉矶航班服务，以及进一步调整其网络中部分航点的班次，包括来往温哥华、大阪、冲绳、札幌、东京、首尔、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次。

香港航空为海航集团旗下航空公司，此前曾有报道称，香港航空股权或将出售，或引入新的投资者，对此香港航空曾回应称，“香港航空深耕本地市场，并致力于长期可持续的发展。我们一向对引入有实力的投资者持开放态度。”