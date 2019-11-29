研究机构：包括中国在内的发展中国家清洁能源投资去年大幅下挫

研究机构彭博新能源财经（BNEF）针对104个新兴市场进行的Climatescope年度调查研究发现，由于中国投资放缓，发展中国家的风电、太阳能及其它清洁能源的新项目投资去年大幅下挫。

据澎湃新闻报道，Climatescope是一项专注于发展中国家清洁能源活动的综合性年度调查。新一期报告显示，包括中国在内的发展中国家正在转向更清洁的能源，但其速度尚不足以限制全球二氧化碳排放和气候变化影响。在被调查的104个新兴市场中，煤电占总发电量的47%。

另一方面，尽管发展中国家的燃煤发电量骤增，新并网煤电装机量的增速却已放缓。去年的新建燃煤电厂规模跌至十年来的最低水平。在新增规模经历了2015年的84GW（1GW=1000MW）峰值之后，2018年的新并网煤电项目跌至39GW，中国约占此项跌幅的三分之二。

彭博新能源财经美洲主管Ethan Zindler说道：“发展中国家正在从煤电向清洁能源过渡。但就像巨型油轮转向，这需要时间。”

发展中国家的风电、太阳能及其它清洁能源的新项目投资去年大幅下挫，主因是中国投资增长放缓。BNEF认为，总体而言，太阳能和风电成本的降低是新兴经济体投资额绝对值减少的重要因素。

中国是全球最大的二氧化碳排放国，也是最大的清洁能源生产和消费市场，对于全局至关重要。报告称，中国去年对风电、太阳能和其他非大型水电可再生能源新项目的投资从2017年的1220亿美元（1666新元）减少至860亿美元。这一降幅与整体新兴市场清洁能源投资的降低程度相当。

单就中国而言，2018年以来风光可再生能源行业经历了政策转向，竞价机制正在逐渐取代传统的补贴机制唱主调。

不止中国，印度和巴西清洁能源项目获得的资金较上年分别下降了24亿美元和27亿美元。纵观报告覆盖的所有新兴市场，2018年总投资金额降至1330亿美元，这不仅低于2017年，也低于2015年的数字。



今年这项研究结果表明，虽有一定进展，但履行气候承诺还需付出大量的努力。在去年流入发展中国家市场、用于支持新清洁能源发展的1330亿美元总投资中，仅244亿美元（18%）来自这些发展中国家以外的地区。总融资额中的大部分来自民间资本，如：跨国项目开发商、商业银行及私募股权基金。

去年主要由国际经合组织政府基金注资的开发银行进行的投资增至65亿美元，创历史新高。然而，并没有什么迹象表明每年1000亿美元用于支持各种气候相关活动的总体承诺目标会很快实现。

