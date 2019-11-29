梁振英：特首必须由中央任命 香港没有“完全自治权”

中国政协副主席、前特首梁振英昨天强调，香港特首必须经由中央任命，重申香港只有高度自治权，没有完全自治权。

据《星岛日报》报道，梁振英昨天出席外国记者会的午餐会演讲上强调，特首必须经由中央任命，才得到中央额外授权，继而拥有高度自治权，形容目前要求北京没有角色的反修例运动“等同分离运动”。

梁振英批评美国众议院议长佩洛西于五星期内“搬龙门”，重申香港只有高度自治权，没有完全自治权。梁振英还提到“一国两制”是国家制度性的优势之一，看不到有任何需要在2047年后放弃，但前提是民主派人士及其西方支持者不破坏这一原则。他说，香港已获准把地契年期延至超越2047年，今年政府售出的土地将是2069年到期。

提及特首普选问题，梁振英批评民主派希望香港仿效其他国家的普选模式，但无视香港不是国家的事实。他强调中央在《基本法》下，就特首的产生预留了权力，特首必须透过中央政府的任命，才得到中央额外授权，继而拥有高度自治权，又指若然特首只拥有如其他国家的市长般的有限权力，“北京会立即开绿灯，在没有其参与的情况下进行普选。”

他称，若港人要求在未经北京批准的情况下普选产生行政长官，或者在否定北京不任命权的情况下选举产生行政长官，“这就等同分离运动”，形容2014年的“雨伞运动”及目前“黑衣运动”五大诉求中的最后一项正是如此。

梁振英还引述美国众议院议长佩洛西上月称，中国政府于《中英联合声明》承诺给予香港高度自治，本月21日却改口：“中国已不再遵守对香港享有完全自治的诺言”，批评对方于五星期内“搬龙门”，令中国变成“破坏承诺”。他重申香港只有高度自治权，没有完全自治权，若有政治人物以为有数十万港人上街示威，香港就能实行没有中国政府参与的完全自治，并会有如同主权国家的民主，想法是非常不负责任。

问答环节期间，梁振英被问到对民主派于周日的区议会选举大胜有何看法，他直言对结果不感震惊，认为单议席单票制、简单多数制的选举制度是造成建制派大败的原因，建制派的得票比例实际高于四成，比三年前的立法会选举为佳，也指区议会选举已变得高度政治化，选民根据政治立场而非地区工作投票，认为不应夸大民主派的议席进帐。

他还形容，目前只知道选举结果、而非后果，“我只希望民主派和激进人士不要不自量力”。

