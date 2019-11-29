贵州瓮安发现6.1亿年前的胚胎化石 研究人员称记录了“蛋生鸡”的过程

贵州瓮安发现一类6.1亿年前的胚胎化石，研究人员认为，这类化石相当于记录了“蛋生鸡”的过程。

综合新华社和《新京报》报道，据中科院南京地质古生物研究所消息，该所研究人员与英国、瑞典、瑞士学者合作，在中国贵州瓮安生物群中发现一类6.1亿年前的胚胎化石。这是迄今人类发现最古老的与动物相关的胚胎化石，为揭开动物起源之谜提供了重要新线索。

相关研究成果于昨天发表在国际知名期刊《当代生物学》上。

此次发现的胚胎化石名为“笼脊球”，化石整体呈球形，单个直径不足1毫米，保存了精美的多细胞结构。研究人员采用三维成像技术，重构出数百个笼脊球标本的立体结构。结果显示，这些笼脊球在充满营养物质的厚壁囊包中发育，发育过程既类似动物的单细胞近亲，又更为复杂，显示出有规律的细胞迁移、重组等动物胚胎特有的发育机制。

参与该项目的研究人员殷宗军认为，如果把动物比喻成一只鸡，笼脊球化石就相当于记录了“蛋生鸡”的过程，笼脊球化石的发现表明，孵化出动物这只“鸡”的“蛋”在6.1亿年前就已经出现，也就是说，笼脊球化石记录了动物从单细胞祖先向多细胞祖先演化的关键一步。“正是这一步，为真正有细胞和组织分化的动物出现奠定了生物学基础。”