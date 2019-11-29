消息：苹果耳机AirPods Pro产量将倍增 中国立讯代工

日本媒体获悉，苹果正增产新款无线耳机“AirPods Pro”。由于销售情况表现亮眼，月产量将提高至初期目标两倍的200万副。该耳机目前全部由中国大陆电子产品代工制造服务（EMS）企业立讯精密工业代工生产。

据日经中文网28日的报道，多个供应链人士透露了上述消息。一位相关人士说，“由于需求增长，订单至少从初期的月产100万副提高至200万副”。

相关人士指出，苹果从一开始就委托中国大陆企业制造重要的新产品的情况“十分少见”。此前都是委托鸿海精密等台湾代工企业，之后再将部分订单分散给大陆企业等。

供货商相关人士说，立讯精密工业之所以能够打破苹果的这一惯例，“是因为质量和生产效率极高”。在以台湾企业为中心的代工行业，立讯精密工业作为打破行业秩序的存在而备受关注。

立讯精密工业总部位于广东省东莞市。由鸿海工厂作业员出身的王来春于2004年创立，2010年在深圳证券交易所上市。该公司代工生产各种电子设备，继从台湾的英华达手中夺走了苹果AirPods的订单之后，又抢下台湾广达电脑的苹果智能手表Apple Watch组装订单，崭露头角。股票总市值约为1780亿元人民币（344.79亿新币），在代工行业仅次于鸿海，位列第二。

日经中文网在报道中评论称，即便在中美摩擦激化的背景下，大陆企业在苹果的供应链持续提高存在感。根据日经对2018年苹果的200家主要供货商的研究，大陆和香港的企业已经占41家，超越美国及日本供货商数量，仅次于台湾。

不过大陆企业为应对中美摩擦，也开始将生产向东南亚转移。AirPods的新款机型“Pro”全部在立讯精密工业的中国大陆工厂生产。但对于旧款机型AirPods的生产，除了立讯已在越南进行试产外，中国大陆企业歌尔声学（GoerTek）已开始在越南准备进行量产。

苹果2016年首次推出无线耳机“AirPods”，2019年10月底发售了主动降噪的高端机型“AirPods Pro”。