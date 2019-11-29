路透料中国11月制造业PMI略升至49.5

路透综合28家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅升至49.5，但仍是连续第七个月处在萎缩区域。这表明虽然11月制造业活动略有回暖，但中国经济依然面临较大的下行压力。

据路透社报道，与此同时，17家分析机构预估中值显示，财新11月中国制造业PMI预计降至51.4，上月为51.7。

招商证券宏观团队在报告中称，“预计11月（官方）制造业PMI为49.6，12月为49.9。经济下行压力趋于缓解的方向没有变化。”

他们指出，预测主逻辑并没有变化，正面力量来自于逆周期调节发力、工业品存货周期筑底、PPI（工业生产者出厂价格指数）企稳回升，约束力在于房地产调控保持定力、贸易摩擦影响持续深化；政策方面，9月以来的情况是货币政策更关注逆周期调节的总目标而非结构性通胀，出现了边际放松，而财政政策受制于资金缺口压力，扩张力度有所收敛。

该团队称，“综合之下预计年内制造业PMI仍将继续降低景气收缩的幅度，但突破至50以上难度较大。”

瑞银财富管理最新发布展望报告称，对中国2020年GDP（国内生产总值）增速的预测是5.7%，但如果中美谈判比较顺利，明年进入阶段二阶段三的话，有可能增速会更高些，在5.7%至6%之间。

中国三季度GDP同比增速超预期降至6%，为纪录新低。稳增长压力日益加大，投资依然是关键支撑，昨日中国财政部称，近期提前下达了2020年部分新增专项债务限额一万亿元人民币（1937亿新币），占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%；并要求各地要做好专项债发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。