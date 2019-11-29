香港自由党党魁批港府应为涉港法案的通过负责 形容法案犹如“金刚箍”

香港自由党党魁钟国斌在出席节目时形容美国通过涉港法案如孙悟空头上的“金刚箍”，并批评港府要为此负最大责任。

据《明报》报道，钟国斌今早出席港台节目，形容美国《香港人权与民主法案》如孙悟空头上的“金刚箍”，作为“唐三藏”的美国有权影响1992年的《香港政策法》。他批评政府要为《法案》通过负最大责任，若香港失去独立关税区的地位，将与内地城市无分别。

钟国斌表示，他两个月前曾向特首林郑月娥建议派员到美国游说，她当时回应称香港在华盛顿有经贸办事处，并称“他们有在做事”。经贸办事处主住早前回港汇报称已约见包括议员在内等200至300人，但《法案》仍然获得通过，他认为特区政府在处理此事上的方法失败。

钟国斌认为，《法案》影响最大的是美国国务卿每年检视香港情况，可能影响《香港政策法》，从而影响香港的特殊地位和独立关税区，美国每年在香港赚取300多亿美元（409亿新元），相信美方未来两三年未必有任何改动，以免影响美商在港利益。

香港商务及经济发展局长邱腾华回应《法案》通过时说，香港独立关税区的地位是由《基本法》所赋予，钟国斌指出，香港作为微小城市，面对美国没有议价能力，独立关税区需要美方合作、配合才有用，认为邱腾华的说法是“自我感觉太良好”。

对于其他国家会否跟随美国立法制裁香港，钟国斌引禁用华为5G设备为例说，并非所有西方国家都会跟随美国的做法，批评香港众志相信美国总统特朗普签署《法案》后会带来骨牌效应的想法天真，认为其他西方国家只会顾及自己利益。