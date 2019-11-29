中国教育部要求取消初中学业水平考试大纲

中国教育部基础教育司司长吕玉刚透露，中国教育部印发了文件，要求取消初中学业水平考试大纲。另外，中国教育部要在2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩作为高中招生录取依据。

据澎湃新闻报道，中国教育部11月29日在山西长治召开新闻发布会。发布会上，中国教育部基础教育司司长吕玉刚透露，教育部刚刚印发三大重磅文件，其中包括《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》，要求依据义务教育课程标准科学命题，取消初中学业水平考试大纲。

该文件还要求提高命题质量。试题命制既要考察基础知识、基本技能，还要注重考察思维过程、创新意识和分析问题、解决问题的能力。结合不同学科特点，合理设置试题结构，减少机械性、记忆性试题比例，提高探究性、开放性、综合性试题比例。

另外，中国教育部还印发了《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》。

该意见要把实验教学情况纳入教育质量评价监测体系，把学生实验操作能力表现纳入综合素质评价。2023年前要将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩作为高中招生录取依据。有条件的地区可将理化生实验操作纳入普通高中学业水平省级统一考试。

该意见还指出，中小学要创新实验教学方式。各地各校要增强实验教学的趣味性和吸引力，对于有危险性、破坏性和对环境有危害的实验，可用增强现实、虚拟现实等技术手段呈现，还定期举办全国中小学生实验教学技能竞赛。