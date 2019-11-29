从14楼扔刀扔电脑 上海法院判被告一年刑期

中国最高人民法院关于高空抛物、坠物案件的意见发布以来，上海首例涉高空抛物刑事案判了。

据澎湃新闻报道，一起高空抛物入刑案件29日在上海市闵行区人民法院宣判。被告人蒋某因以危险方法危害公共安全罪，被判处有期徒刑一年。

闵行法院11月29日审理后认为，蒋某因家庭矛盾，为发泄不满，将手机、平板电脑、水果刀等物品从14楼高处扔下，部分物品砸落在小区公共道路上，砸坏该道路上停放的三辆机动车，虽未造成人身伤害或重大财产损失的严重后果，但足以危害公共安全，其行为已经构成以危险方法危害公共安全罪。考虑到被告人具有自首、认罪认罚等情节，对于检察机关及辩护人关于减轻处罚、从宽处罚的意见，予以采纳。但蒋某在案发小区与其父母共同生活多年，熟悉环境，因家庭矛盾为泄愤将财物抛下楼，其危害公共安全故意性明显。被告人行为已对不特定人员的人身、财产构成严重威胁，不宜适用缓刑。

综上，被告人蒋某因以危险方法危害公共安全罪，被判处有期徒刑一年。

蒋某8月16日因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被闵行区人民检察院批准逮捕，11月7日，闵行区检察院向闵行区法院提起公诉。该案11月25日在闵行区法院大法庭公开审理。庭审中，检察院蒋某作出一年以上一年三个月以下有期徒刑的量刑建议。

据新华社11月15日报道，中国最高人民法院印发《关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》规定，对于故意高空抛物的，根据具体情形以危险方法危害公共安全罪、故意伤害罪或故意杀人罪论处，特定情形要从重处罚。