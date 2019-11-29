消费税带来波动 茅台千亿市值蒸发

从上周五（22日）至今日（29日）早盘，短短一周时间，贵州茅台市值跌去1287亿元（人民币，下同，249.42亿新币），五粮液市值跌去255亿元。

据《中国证券报》微信公众号报道，截至今天上午收盘，山西汾酒和古井贡酒分别下跌4.64%和4.55%，贵州茅台也下跌了4%。

业内人士认为，备受关注的消费税改革在11月29日传出新消息，或是食品饮料板块巨震的原因。

据第一财经报道，中国消费税法征求意见稿有望在年底前公布，公开征求大众意见。

中国国务院10月印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》。其中提到，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。先对高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革试点。

对此，行业分析人士认为，白酒的消费税从量和从价两个环节征收，该方案的出台，可能将消费税品目逐步移至批发或零售环节征收。

受此影响，白酒板块连跌两天，泸州老窖、五粮液、酒鬼酒、舍得酒业一度跌近3%。

华创证券研究所所长董广阳认为，如果此次调税影响到白酒行业，将产生“高档酒转嫁，低档酒补贴”的结果，高档酒因为较强的溢价能力和品牌影响力，能够较容易实现把税率成本向消费端的转移，但中低档酒可能采取把手中的利润补贴给经销商和终端的措施，以维持市场份额。

从三季报来看，多数白酒企业归属于上市公司股东的净利润增速均出现下滑。有些酒企第三季度业绩同比大幅下降。

华创证券认为，在经营环境不确定性依旧存在的情况下，白酒行业总体放缓趋势会延续，提前积极应对的酒企有望实现稳健经营，品牌分化将继续强化。

盛初营销咨询有限公司董事长王朝成公开表示，白酒行业此前是强周期、高增长，未来周期性减弱，可能进入“低增长时代”。同时，宏观经济对于中国酒行业的影响极大，酒行业的每一轮周期变化都与宏观经济密切相关。