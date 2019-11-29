渣打：美国取消香港特殊地位的风险很低

渣打银行（Standard Chartered）周五（29日）的研究报告认为，美国进行更严格的审查并不意味着取消香港的特殊地位，预计在可见将来被取消的风险非常低，并认为尽管有外部贸易和当地政治不利因素，港元和香港银行同业拆息料将保持弹性。

据路透社报道，渣打大中华区高级经济师刘健恒在其报告中称，失去特殊地位可能是香港的重大挫折，这将移除香港在多个领域的优势，例如在美国清关和接触美国的敏感科技，但认为新法案并不意味着立即或自动取消香港的特殊地位。

他说，“我们预计在可见的将来，特殊地位被撤销的风险非常低，因这不符合美国的最佳利益。”

他认为，取消香港的特殊地位将惩罚美国试图支持的城市，以及许多美国公司和投资者广泛参与的市场。因此，更有可能出现的情况是，年度审查将再次成为中美之间紧张关系的源头。

刘健恒还认为，“市场似乎将该法案视为中美贸易谈判中的另一潜在障碍，而不是对香港的发展造成根本损害。”

美国总统特朗普周三签署了国会通过的《香港人权与民主法案》，该法案修订了赋予香港独立关税区这个“特殊地位”的1992年《美国-香港政策法》，要求美国国务院每年确认香港是否仍享有足够的自治地位，使其有资格继续从美国那里获得特殊贸易待遇。

中国周四就美国将支持香港反政府抗议者的“香港人权与民主法案”签署成法提出严正交涉和强烈抗议，并表示干涉香港的企图注定要失败。

美国宣布新法案生效后，港元拆息周四短升长跌，三个月及以下拆息全部走高，美元兑港元仍持稳在7.83下方。