央视主播刘欣现身香港街头：香港正处在恢复阶段

中国央视女主播刘欣现身香港街头，称香港正处在一个恢复阶段，事态稍微平息下来，并对当地市民就美国签署涉港法案进行了采访，有市民表示法案会影响香港作为独立金融中心进行贸易的能力。

综合央视网和香港01报道，根据央视女主播刘欣发布的微博内容，她在最近两天前往香港中环、旺角街头，认为香港目前的状态“处在一个恢复阶段”，并采访了当地市民对美国总统刚刚签署的渉港法案的看法。

刘欣认为，虽然这个城市过去经历了很多混乱、冲突，甚至是暴力，但是路边的商店还在营业，这可能正是香港的一个特色：只要能开门，就开门；只要能开张，就开张，“整个香港社会给我的感觉，就是正处在一个恢复阶段，至少事态稍微平息下来了”。不过她也指出，由于没有客源，目前香港酒店价格已经跌到“让人不可思议的地步”。

刘欣在影片中指着被破坏的道路说，现在我们先把表面的东西给修缮，把一些表面的痕迹给抚平，但底下的问题肯定需要时间来解决、思考，这两件事情都必须做。

她又指，虽然没有交通灯、指示牌，也没有交警在维持秩序，但车辆和行人都能有序地找到自己的路，甚至可以开得很快，这或许是香港的缩影，“在很乱的情况下，或者说刚刚经历过混乱的背景下，大家还是尽量不让自己的生活受到干扰。”

刘欣在另一条微博上传了香港街头采访的内容，一位在香港生活了28年的英国人受访时指签署涉港法案是特朗普制造的一个问题，称法案会影响香港作为一个独立金融中心进行贸易的能力，并非好事。不过，他希望香港人能找到适应之策。

这位英国受访者还说，香港社会有一个巨大的割裂，两边都需要倾听对方，但这个法案完全不会让各方更容易互相倾听。他也认为法案是中美贸易战的一部份，“我真的相信美国的资金一定在资助这（运动）中发挥作用”。