韩国瑜提四大信念、六项原则与三不改变 批今年选举有“三多”

国民党总统参选人韩国瑜今天发表国家政策白皮书，提出26项政策以及四大信念、六项原则与三不改变。

根据《联合报》报道，韩国瑜强调他所提出来的政策含金量高，且有巨大可行性，是未来台湾迫切的需要；他并批评蔡政府在重大公共政策上失焦，将选举变得不入流，充斥假民调、假新闻和抹黑造谣。

韩国瑜四大信念包含捍卫中华民国、热爱中华民国、坚持民主自由、莫忘世上苦人多，六项原有用人唯才，绝不酬庸；倾听民意，绝不霸道，公平公正，绝不偏私；依法行政，绝不滥权；提升效率，绝不拖延；为政清廉，绝不贪污。

三不改变则是巩固国防，确保台海和和平的方向绝不改变；反对台独，拒绝一国两制的决心绝不改变；台湾安全，人民有钱的执政目标绝不改变。

韩国瑜表示，这一个多月来的倾听之旅，让他感受到人民的“闷、苦、茫”。他与副总统参选人张善政所定定的国家政策有六大原则，包括国家必须要做长远规划，要有一定高度战略思维，更要追求进步、所有政策不得派系分赃、所有执政团队一定贴近民意基础的苦民所苦、谨记维持人民的公平正义。

韩国瑜指出，今年选举有“三多”，假民调、假新闻，抹黑造谣特别多。他批评，这场选战已经到了一个不可思议的情况，几十年来台湾民主选举没有像现在这样，重大公共政策失焦，国家选举的重心都在很不入流的状态，陷在这泥沼爬不出来。