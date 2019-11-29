印度军方声称中国三年越界1025次

印度政府公布数据声称，中国军队2016年至2018年一共越界印度领土1025次。

据《印度时报》（The Times of India）报道，印度国防部国务部长纳依克（Shripad Naik）周三（27日）在印度国会下院（Lok Sabha）提供具体数字称，中国军队2016年越界273次，2017年增加到了426次，2018年共有326次。

他说现正在收集2019年中国军队“越界”的详细资料。

纳依克在回答相关质询时表示，“印度正在采取措施，确保国防军处于随时准备应对作战和安全挑战的状态。”

他说道，“由于印中双方军队对边界实控线的理解不同，因此导致越界行为时有发生。”

纳依克说，在中国国家主席习近平10月访问印度期间，印度和中国就悬而未决的问题交换了意见，其中就包括边界问题。他说，讨论的问题还包括，根据双方在2005年商定的政治参数和指导原则，达成一个共同商定的框架，以达成公正，合理和中印相互接受的解决办法。

印度与中国之间的边界纠纷涵盖了长达3488公里的实际控制线（Line of Actual Control），中国宣称阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）是西藏南部的一部分，但是印度不这么认为。

不过中印均认为，在边界问题最终解决之前，有必要在边界地区维持和平与安宁。双方已经在特别代表对话框架（framework of Special Representatives）下举行了二十多轮边境谈判，该对话的建立是为了早日解决边界争端。