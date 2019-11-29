中国“天羿”小型察打一体无人机完成空地打靶试验

中国天津航天中为数据系统科技有限公司研制的“天羿”小型察打一体多旋翼无人机武器系统完成了空地打靶试验。

据微信公众号“现代兵器”25日报道，“天羿”小型察打一体多旋翼无人机武器系统在历时多日的测试中发射了多枚50毫米模拟弹，对全系统空地打击的流程、操控以及实际命中精度进行了全面测试，达到了预期的试验效果。

接下来，天津航天中为数据系统科技将根据这次试验的结果，继续“天羿”小型察打一体多旋翼无人机武器系统的研发，早日实现外贸定型。

据报道，“天羿”小型察打一体多旋翼无人机武器系统以小型四旋翼无人机为平台，集成小型机载智能火控系统、发射或空投多种形式毁伤弹药，对不同类型地面目标实施精确打击，并可空投战场物资以支援作战，作战半径五千米，两千米内对目标进行定位并跟踪，一千米实施打击，300米实施精确打击。

该系统具有携带方便、任意地点起降、执行任务隐蔽性强、打击精度高、附带伤亡小等显著优势，适用于非对称作战、反恐作战、特种作战、巷战等多种作战场景，能够为士兵提供空中支援，大幅提升作战效能，降低士兵伤亡风险。

据超级军网网站介绍，现代兵器”微信公众号由《现代兵器》杂志社提供服务，《现代兵器》杂志是中国兵器工业集团公司主管、中国兵器工业集团第210研究所主办的一本国防科技类综合性期刊，该刊创刊于1979年在中国国内外公开发行。