香港旅发局：10月旅客大跌43.7% 全年累计首次出现负增长

香港旅游发展局今天公布数据显示，10月整体访港旅客按年下跌43.7%，今年1至10月累计访港旅客按年下降4.7%，为今年累计访港旅客首度出现负增长。

据香港01报道，反修例示威冲突将近6个月，访港旅客人数持续下跌。香港旅游发展局今天公布的10月整体访港旅客人次为331万，按年下跌43.7%，反映持续示威活动影响旅客访港意愿。

今年1至10月累计访港旅客约5008万人次，按年下降4.7%，为今年累计访港旅客首度出现负增长。

去年10月广深港高铁香港段及港珠澳大桥两大基建项目落成，吸引大量大陆旅客，令去年10月访港旅客基数大大提升，相形之下，今年10月访港旅客跌幅更为显著。

大陆及短途市场的旅客人次分别下降46%及44%，其中泰国及南韩的市场更录得六成的跌幅。

至于长途及新市场的旅客，则维持两成多的跌幅。但由于长途旅客预订行程的时间一般较短途旅客早，所以旅发局估计市场跌幅将于未来扩大。

针对这种情况，旅发局将会推出宣传活动，推出不同优惠，包括航空公司、旅行社、酒店、景点、餐厅，商户及商场的优惠。除了旅客可以享有优惠外，香港人及驻港的海外人士都可以享有同样优惠。

旅发局希望可以由港人带动海外亲友，推动旅游业发展。