香港民望报告：林郑支持度持续走低 民望净值负72%

香港民意研究所今天公布最新民望报告显示，特首林郑支持度仅获19.7分，民望净值为负72个百分点，对政府及民生状况的满意净值也均为负数。

根据香港01报道，香港民意研究所今天公布最新的特区政府民望报告，特首林郑月娥的民望评分仍低于20分，只有19.7分，较月初微升0.2分，民望净值为负72个百分点，数字与两星期前分别不大。

反对林郑出任特首的比率为82个百分点，支持率则为11个百分点，结果与过去两次调查相同。

香港民意研究所上月29日公布的数字显示，林郑支持度有20.2分，11月12日的数据则首次跌穿20分水平，报19.5分，今次支持度为19.7分，仍未回升至20分以上水平。

民研在本月15至21日以电话随机访问1008人，调查结果显示，特区政府的最新满意率净值为负66个百分点，信任政府的比率为23个百分点，与上月调查结果相同，信任净值则为负41个百分点。

调查结果同时还显示，市民对目前经济、民生及政治状况的满意净值分别为负37，负52及负79个百分点。

民研还以《施政报告》发表的次轮做跟进调查，以电话随机访问519人，结果显示，市民对施政报告的评价与报告发表一两天后的首轮跟进调查结果相仿，满意率净值为负66个百分点，满意度评分则为23.2分，两者分别再创1997年和1999年有纪录以来新低。

