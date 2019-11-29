中国移动香港完成5G独立组网安装及测试

中国移动香港完成安装并成功测试5G独立组网（SA）网络。

据香港中通社报道，该媒体记者获悉，中国移动香港已成为香港首家完成安装并成功测试5G独立组网（SA）网络的流动网络营运商。香港中通社在报道中称，这是香港走进5G世代迈进一大步。

中国移动香港已于香港科学园5G联合创新中心香港开放实验室及葵涌美达数据中心成功安装了支持5G独立组网（SA）及非独立组网（NSA）的双模基站，率先接通首个通过5G SA网络拨出的5G语音及视频通话。

中国移动香港董事兼行政总裁李帆风表示非常受鼓舞，中国移动香港率先完成5G SA网络安装及测试。

他介绍，5G SA网络建基于云化SBA（Service Based Architecture）架构，具备三大能力，包括支持网络切片、移动边缘计算和VoNR语音，均能充分体现5G网络的特性，因此建构5G SA是该公司发展5G网络的目标。

李帆风透露，正积极在现存4G基站安装5G无线设备，先以5G NSA推出5G服务，最终中国移动香港5G网络会同时支持SA和NSA。

香港5G频谱竞拍在本月初已尘埃落定，共有四间电讯商竞拍获得了不同数量的5G频谱，当中中国移动香港成为香港拥有最多5G频谱资源的两间电讯商之一。

李帆风近日接受访问时提到，明年第二季将推出5G月费套餐，定价或比外地“略贵”，但不同价位套餐的流量上限都会提高，与4G套餐相比更是多出数倍，相信可令用户感到“物超所值”。