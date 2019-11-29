港理大校长：逾千抗争者中只46人为理大学生

香港理工大学校长滕锦光称，理大过去两周被1100多名抗争者占据，当中只有46人为理大学生。他表示，事件和平解决是不幸中的大幸，但理大是这次事件中最大的受害者。

据《星岛日报》报道，滕锦光及理大学校董事会主席林大辉等学校高层今天（29日）下午在校园视察。滕锦光会见传媒时作出上述表述。

滕锦光说，对抗争者而言，理大靠近红隧，可作为堵塞红隧的据点，而理大一直采取开放校园政策，成为理大被占据的原因。他亦指，这次事件对香港而言是很大的挑战，对理大而言更是史无前例的挑战，希望香港能以理性对话及和平方式解决问题。

对于理大校园的修复，滕锦光指，需由专业公司评估修复经费。不同大楼的破坏程度不同，会个别开放。他表示有信心下一学期可如期开学。

滕锦光说，部分抗争者并非学生，有大量攻击性武器，保安人员在11月13日无法进入，据其所知，有两名教职员被捕。

虽然滕锦光对下学期如期开学有信心，但是理大校董会学生代表李傲然认为，校园虽已解封，但校内不少设施被严重损毁，不能估算复修时间。加上师生可能心灵受创，下学期难以如期开学。他建议校方于农历新年后才开学。

李傲然称其留意到有约10名相信是便衣警员在校园附近戒备，目的不明。他担心警方在校园外执行隐藏任务，认为情况令人担忧。

他批评滕锦光说，滕锦光只关注校园内的被破坏的物品，但没有关心被捕及受伤的学生。