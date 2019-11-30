香港航空因收入下滑推迟发放部分员工工资

香港航空有限公司推迟发放大量员工的工资，称业务受到香港社会动荡和旅行需求持续疲弱的“严重影响”。

据彭博社报道，香港航空有限公司周五（29日）发布声明，只有空勤人员和海外雇员将按时收到11月的工资，而所有其他香港员工将在12月6日得到工资。该公司称，11月收入大幅下降，这是一个旅游淡季，因此导致薪水发放延迟。

香港航空在声明中说，这是一次性的发薪安排，不会影响公司日常运作；员工仍然会以专业的态度，致力于为所有客户提供安全、畅顺的服务。

本月早些时候香港航空削减了部分航班，并计划从2月取消往飞往洛杉矶的航班。在这之前，香港运输及房屋局的一项评估称，该航空公司的财务状况令人担忧，要求立即采取措施予以改善。

香港反政府抗议活动已经持续了五个多月，给航空业造成沉重压力，并导致当地经济陷入衰退。社会动荡扰乱交通网络，甚至在8月份使机场短时瘫痪，当时促使香港航空表示将调整服务。

彭博在报道中写道，受到香港抗议活动冲击的并不只有这家香港第三大航空公司，但它是第一家因收入下滑而推迟发薪的航空公司。香港的情况仍然微妙。尽管抗争者与武装警察之间的街头冲突有所缓解，但仍然存在紧张点，例如香港理工大学。

大型航空公司国泰航空是受业务冲击的最知名企业之一，它发布了盈利预警。新加坡航空、中国东方航空和维珍澳大利亚控股都减少了飞往香港的航班，香港面临着失去亚洲最繁忙国际机场地位的风险。

国泰航空周五早盘下跌0.8％，势将录得本周唯一跌幅；与4月峰值相比，股价已经下跌约25％。

美国总统特朗普本周签署了《香港人权与民主法案》，中国称将进行反制。