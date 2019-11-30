大学医教设施拨款被撤 消息：几乎全体港建制派改不支持

香港政府因接到“议员关注”，先后撤回三项涉及大学医疗教学设施的拨款。香港非建制派消息人士透露，几乎全体建制派突然改变态度表示不支持。

据香港01报道，民主建港协进联盟立法委员蒋丽芸29日回应查询称，据她了解，政府当局曾联络过不同议员，有议员直言不会支持项目，政府担心没有足够票数通过。为免被否决，只有先把项目撤回。

蒋丽芸透露，部分议员不支持项目的原因，在于了解到有市民对于大学生堵路行动怨气极大，认为政府不应在“风头火势”之际把项目提上立法会审议。蒋丽芸也坦言她本人对于项目有所保留。

有非建制派消息人士透露，政府撤回拨款，是因为几乎全体建制派突然向政府表示不会支持拨款，若政府“硬推”审议，拨款一旦不获通过，则要留待下个立法年度才能提交审议，临时撤回反而尚有“一线生机”，可争取本年度重提审议项目。

香港政府先后撤回三项涉及大学医疗教学设施的拨款，包括香港中文大学于大埔兴建一座教学科研综合大楼；香港大学设施提升及医学院校区发展的项目；香港理工大学医疗教学大楼兴建计划。

香港财经事务及库务局局长刘怡翔回应质询表示，食物及卫生局收到不同议员的关注，当局需要更多时间游说和解释，局方只是暂时撤回项目。

对于政府撤回拨款，有前线医生表示不满。前线医生联盟主席冼建文批评，政府一直强调医护人手不足，如今毫无理据地撤回项目，这自相矛盾。他认为，政府要求大学增加医护相关科目学额，却减少拨款，会影响培训医护的成效及质素，他要求港府清晰解释撤回原因及补救措施。

香港公共医疗医生协会主席马仲仪批评道，病人数目及医疗需求一直增加，流感高峰期及抗争活动令医院病人增多，公院医护负担本来就很重，大学医院位置经常不足，部分医科生的前期教育、模拟教学需转到其他公院进行，令医护更加“吃不消”，前线医护希望大学教学环境可以改善，减低公院压力。

港中大医学院表示，一直有就医学院的“医疗教育设施提升工程”与政府及各持份者保持联系，有关工程对应付医科学额增加及日益增长的教研需求非常重要，亦对香港长远的医疗质素、医疗人材培训及医学科硏水平影响深远。中大期望社会各界支持有关项目，以维持香港的世界级医学教育水平。