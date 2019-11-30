消息：美国考虑推新规 进一步限制华为供应商

消息人士称，美国政府可能进一步阻止更多使用美国技术的外国产品出售给华为，因此前将华为列入黑名单未能切断对其的供货。

据路透社29日的报道，两名消息人士透露，根据目前的规定，华为关键的外国供应链仍然不在美国当局的限制范围内，这引发美国政府内部就对两项关键规定做出调整，展开了跨机构讨论，这可能扩大美国当局的权限，以阻止更多外国生产的产品出售给华为，加大贸易黑名单给华为造成的打击力度。

美国商务部及相关机构考虑扩大适用范围的其中一条规定被称为“最低含量计算准则”，即判断在海外生产的产品中美国产品和技术的含量是否达到美国政府有权阻止其出口的水平。

美国还可能扩大所谓的“直接产品规则＂的适用范围。该规则规定基于美国技术或软件的外国产品须受到美国的监管。

目前尚不清楚美国政府是否马上对上述规定做出调整，也不清楚调整是会逐步实施还是突然实施，也不清楚规定的调整将如何进行，但消息人士说，这些调整可能只会对华为产生影响。

消息人士透露，美国政府内部的一些对华鹰派希望看到立竿见影的效果。

美国商务部今年5月以担忧国家安全为由将华为列入实体清单，限制出售给华为的美国产品，以及一些在海外生产的、包含了美国技术的种类有限的商品。

如果美国商务部接受修改当前规定的提议，将使美国政府对销往华为的非敏感产品进行监管，比如采用美国技术在海外生产的标准手机芯片、软件或零部件。

华为和美国商务部均未立即回应置评请求。

贸易律师雅各布森（Doug Jacobson）认为，修改规定将意味着“美国出口管制范围大幅扩大，可能会引起美国盟友和企业的批评。”他预计这些行动将扰乱供应链，但华为最终会找到其他公司来填补供货缺口。

在华为被列入实体清单几个月后，英特尔（Intel）、赛灵思（Xilinx）和美光（Micron Technology）等供应商恢复了对华为的部分供货，之前这些公司进行了内部评估，确定哪些产品不在受限范围内。

几天前，美国商务部刚刚做出了两项对华为有利的决定。美国商务部上周第三次延长了给华为供货的临时通用许可证，允许相关企业跟华为保持有限的业务往来以维持美国农村电信网络运营商的运营。

美国政府周三（27日）颁发了一批约75张许可证，允许部分供应商在华为被列入贸易黑名单六个月后，重新开始向其供货。