外部需求改善 中国制造业前景放晴

中国11月制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.9个百分点。彭博评论称，该指标意外攀升，表明在中国政府支持和全球经济稳定的情况下，经济活动复苏。

据中国国家统计局官网发布的数据，从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月上升1.0个百分点；中型企业PMI为49.5%，比上月回升0.5个百分点； 小型企业PMI为49.4%，比上月回升1.5个百分点。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，11月制造业PMI的主要特点有，供需两端均有改善。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%，环比分别上升1.8和1.7个百分点，均为下半年以来的高点，其中新订单指数重回扩张区间。另外，进出口有所好转，新出口订单指数回升；大中小型企业景气普遍回升。

另据彭博社报道，官方制造业采购经理指数升至50.2，是自4月以来该指数首次高于50，表明产出扩张。非制造业指标为54.4，为3月以来最高水平。

该指数意外改善带来了一丝曙光，意味着中国经济可能能够控制其跌向6％以下增长率的趋势。尽管如此，工业部门仍面临许多包括通缩风险和借贷成本上升在内的不利因素，家庭消费也受到食品价格上涨的挤压。

华宝信托经济学家聂文称，“单月数据是否可以表明经济稳定有待商榷，而且经济指标相互矛盾。”聂文说，“这可能预示着改善趋势，但这将是适度的，任何实质性的改善都必须至少等到2020年第一季度。”

受贸易紧张局势缓解的影响，新出口订单分类指数攀升至七个月高点48.8，但仍处于萎缩状态。尽管中小型企业仍在萎缩，但无论规模大小，但企业的整体表现却有所改善。工厂就业指数保持不变，为47.3。

彭博亚洲首席经济学家舒畅认为，重点要强调的是，经济仍面临显著的下行压力。过度解读单月数据是不明智的。在中国为期一周的假日过后，经济活动指标大幅攀升不足为奇，例如春节和十一假期过后。就未来前景而言，中美贸易谈判将是关键的影响因素。政策支持可能维持。

尽管有必要采取更多的宽松政策来维持2020年的稳定增长，但中国政府可能希望放慢步伐，直到前景变得更加明朗。

中国央行11月再度调降中期借贷便利(MLF)的利率，下一个关键日期是12月6日，届时会有1875亿元人民币（365.54亿新币）的MLF到期。

中国财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额一万亿元人民币，并要求各地“早发行、早使用，确保明年初即可使用见效”。建筑业商务活动指数从前月的60.4降至59.6，但仍处在高水平。

另外一项重点关注规模较小出口导向型企业的PMI指数定于周一公布，预计将显示扩张步伐放缓。