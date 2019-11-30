中国央视记者孔琳琳在英袭击罪成 被判缓刑和罚款

中国国家广播公司中央电视台（CCTV）记者孔琳琳，因2018年9月在英国保守党年会一个有关香港问题的座谈会上袭击一名学生义工，29日被英国法院判处缓刑和罚款。她将提出上诉。

综合《卫报》和法新社报道，现年49岁的孔琳琳被判有条件释放12个月，意味着只要她在那段期间不再犯法就无需入狱服刑，并被责令支付庭费、罚款与100英镑（176.85新币）赔偿金等，共计2115英镑。

伯明翰地方法院法官库雷希（Shamim Qureshi）周五（29日）宣判说，他得出的结论是，孔琳琳第一次动手打该名叫Enoch Lieu的学生义工时，显然是犯了袭击罪，孔琳琳接着又把这名义工的胳膊推开，这次的行为不构成犯罪。

库雷希法官说，孔琳琳打Enoch Lieu一巴掌用力之大，以致于另一名与会代表在八个席位之外都听到了声音。

库雷希说：“在我看来，被告失去了当记者的冷静专业精神，成为了一个慷慨激昂的闹场者（impassioned heckler）。”

对于该判决，孔琳琳的律师拉加特（Timothy Raggatt QC）告诉法官，将对定罪和判刑提出上诉。

据美国之音介绍，孔琳琳去年9月30日参加了英国保守党年会举行的一场有关香港问题的座谈会，在该党人权委员会副主席罗哲斯(Benedict Rogers)作总结发言时，她突然情绪失控，大声叫骂讲者“反华”等。在被劝离过程中，孔琳琳涉嫌两次掌掴或击打一名香港出生的学生义工。