“云南一砖厂多名智障工人获解救”后续：砖厂老板等五人被抓

中国云南文山州砚山县龙马页岩砖厂使用智障人员上砖一事，有了最新进展。砚山县政府新闻办29日晚上9时50分通报，涉事砖厂已停产，警方共抓获包括砖厂负责人在内五人。

据澎湃新闻报道，云南省文山州砚山县政府新闻办通报了该事件的最新调查处置情况。通报称，砚山县2019年4月对龙马页岩砖厂涉嫌违法用工情况开展调查处置。

通报称，对犯罪嫌疑人组织到龙马砖厂务工的15人，经司法鉴定，其中12人为智障人员。目前，涉事砖厂已停产，包括该砖厂负责人在内警方共抓获五人，对能查清身份的11人已由亲属接回，暂未找到亲属的四名智障人员由县民政局接收安置并发布寻亲公告，按规定完善相关手续纳入特困人员供养范围。

孟宸（化名）是云南红河州建水县人，孟宸的妹妹孟莉（化名）称她的大哥在20年前失踪。她回忆，彼时的大哥30岁，大学毕业生、有文化，是有正式工作的正常人，“脑子清醒，不可能走丢了。”

时隔20年，就在家人都以为孟宸“死了”后，2019年5月，他突然出现在家人面前。

孟莉说，他们去救助站接大哥回家的那天，认得出是大哥，可大哥认不得他们，但却记得她的名字和父亲的名字，这20年来的经历在大哥的记忆中是空白的，“他什么都不记得，说话就像个没感情的人，你问一句他才回答一句。”回家后，他们发现，孟宸的身上有伤。

砚山县警方今年4月从该县龙马页岩砖厂解救了一批智障工人。

该砖厂负责人许兴璠11月12日在砖厂的办公室受访时称，他跟包工头侯光红约定，由侯光红负责砖厂的劳力，这批智障工人由侯光红组织带进厂干活，“估计他们就是乞丐，砖厂给他们提供了吃住、发了工资，为了给国家减少点麻烦，在我们砖厂（干活）是可以的。”

对于这些智障人员来自哪里，包工头侯光红的妻子王树梅坚称“春节回家时，路上捡的”。王树梅说，她老公因在砖厂得罪了驾驶员后被人举报。

