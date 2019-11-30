武汉公布跨国贩枪案 部分枪支为美现役军警标配

中国武汉海关29日公布一起特大走私贩卖枪支要案。缴获的枪支中，部分枪支为美国现役军警标配使用的制式枪支。

据《楚天都市报》报道，负责侦办此案的武汉海关缉私局相关负责人说，“收缴了各类枪支46支和上百件美国制式枪支核心配件，其中有杀伤力的枪支37支。”该负责人介绍，部分枪支不是普通武器，均为美国现役军警标配使用的制式枪支，杀伤力极大。

在该案件中，今年3月21日落网的12名嫌犯中，有六名主犯被武汉市中院分别作出一审定罪判决。

据介绍，在2017年8月4日，天河空港国际邮件互换局海关监管中心的海关关员发现一件从美国佛罗里达州发至武汉市洪山区的邮件，疑似出现枪支配件的影像，申报的却是玩具车。

他们将线索移交给当地警方。

警方经初步鉴定：这批枪支零部件基本确定为“美国制式某知名品牌火药枪支部件”，均由专业军火商锻造。一旦合成组装好，就是美国军警的标配，能正常发射初速为400米每秒，动能为450焦耳。

当地警方2017年8月10日抓捕的一名收货人的真名是李某，大学副教授，包裹是帮学生黄某取的。警方随后在黄某家中查出疑似枪支29支、弹夹44个、BB弹若干，还有若干未装配的枪支器械。

此后三四个月里，民警陆续抓获马某、陈某、樊某、许某等九名犯罪嫌疑人。主犯黄某从小是个军事迷， 武昌某大学建设规划系研究生毕业。他2016年8至2017年8月自费到美国佛罗里达大学学习一年，因在美开支较大，遂产生了向国内贩卖枪支及配件的念头。

对于此案件，中国公安部称，该案系中国首起最大全链条跨国走私网络贩卖枪支案件，也是中国2010年开展打击走私贩卖枪支弹药犯罪以来，同类案件首次抓获跨国主犯的案件。