四年114次庭审 海归博士孙夕庆获法院赔礼道歉

中国山东潍坊市高新区法院在11月29日，公开举行向清华海归博士孙夕庆的赔礼道歉仪式。

据澎湃新闻报道，孙夕庆提供的现场视频显示，高新区法院党组副书记、副院长王彬表示，自己受院长委托，代表高新区法院，向孙夕庆公开赔礼道歉，为孙夕庆消除影响、恢复名誉。

仪式现场，王彬向孙夕庆鞠躬致歉。

王彬表示，“希望孙夕庆同志继续发挥自己的聪明才智，为国家、为社会做贡献。同时祝福孙夕庆同志身体安康、阖家幸福、工作顺利。”

孙夕庆说，“今天法院给我赔礼道歉，我乐于接受。” 孙夕庆表示，该法院有错就认的精神值得赞扬。

他说，“但我还是希望法院能够在媒体上给我消除影响，让我的亲朋好友、同行、同僚、同学们，能够知道我是无罪的、清白的。在今后的生活中，能够抬起头来，面对未来，对国家、为社会作出贡献。”

一个多月前，高新区法院曾作出国家赔偿决定，对此前被羁押1277天的孙夕庆支付赔偿54万余元（人民币，下同，10.5万新），并表示为其在侵权行为影响范围内消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。

在2003年，在美国工作的孙夕庆动员七名海外博士回中国，并到潍坊创立中微光电子（潍坊）有限公司（以下简称：潍坊中微），孙夕庆担任董事长兼总裁。

潍坊中微2014年7月底发生董事会纠纷，孙夕庆被免去董事长和总裁的职务。一个多月后，公司一名董事举报孙夕庆利用职务便利侵占公司财产。孙夕庆随后被刑事拘留。

孙夕庆2015年11月被当地检方提起公诉。此案经过一审判决，之后发回重审。庭审笔录显示，这个案件四年来经历114次庭审。

潍坊市高新区法院2019年5月9日作出刑事裁定书，准许高新区检察院以“事实不清，证据不足为由”撤回对孙夕庆的起诉。该法院10月18日作出《国家赔偿决定书》，向孙夕庆支付人身自由赔偿金和精神损害抚慰金合计54万余元。