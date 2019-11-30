中国料将在明年年初宣布光伏新政

中国将在明年年初宣布其2020年太阳能政策，此前一版政策的姗姗来迟严重拖累了这个全球最大太阳能市场的增长。

据彭博社报道，中国光伏行业协会秘书长王勃华在周五（29日）的一次会议上说，相关部门可能在今年年底或2020年初发布新政策。他说，据业内预测，这可能帮助明年新增装机容量恢复到40吉瓦以上。

王勃华表示，明年将与今年不同，今年直到7月才发布政策。中国今年新增的光伏装机预计低于该协会预测的35吉瓦，也不到政府预测的40至45吉瓦。

中国2019年推迟发布的光伏政策最初曾激发人们的乐观情绪，在2018年政策突然大幅改变后，人们认为随着不确定因素的消除，需求将在下半年激增。但由于装机容量增加缓慢，人们的热情迅速消退，导致分析师预测将无法达到官方目标。

彭博在报道中称，这一问题凸显出中国在转型其庞大的太阳能产业方面面临的挑战。经过多年的补贴，中国光伏产业的新增装机容量超过世界其他任何地方，决策者们正在采取一种更加以市场为导向的方法，以减轻财政负担，同时努力保持稳定的发展。

据彭博新能源财经本周的估测，中国今年可能增加28吉瓦的装机容量，比去年下降近37％。 王勃华说，中国在今年前10个月内新增装机容量17.5吉瓦。