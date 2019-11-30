何柱国撑李嘉诚：冒蜚短流长挺身而出

香港企业家何柱国在《星岛日报》刊文，称香港首富李嘉诚受部分人士误解。他提到，李嘉诚“冒着承受蜚短流长的风险，坚持挺身而出解中小企于倒悬，皆因明白到作为爱中国，爱香港的社会领袖，有责任为社会稳定出钱出力。”

据香港01报道，《星岛日报》今日（30日）的A7全面，是由全国政协常委、星岛新闻集团主席何柱国刊登的一篇以《我所认识的李嘉诚先生》为题的文章。

何柱国刊文指，李嘉诚捐出十亿元（港币，下同，1.75亿新币）成立应急钱计划，是“本着一贯对香港社会的关爱”。何柱国称有关行动受部份人士，包括香港工会联合会会长吴秋北误解，以至作出种种不实揣测。

何柱国称，李嘉诚深明树大招风的道理，“近年社会上出现一些关于他的抨击，他都以平常心面对，特别是现今社会严重撕裂，要在这个时间独善其身并不容易，何况是要站出来做应该做的事？”

何柱国在文章的最后称，李嘉诚“是个百分百的爱香港，爱国家的人，这就是我所认识的李嘉诚先生。”

李嘉诚9月初出席慈山寺活动回应香港局势时表示，希望年轻人体谅大局，特区政府也应对香港未来主人翁“网开一面”。其后被中共中央政法委的微信公众号“长安剑”批评是“纵容犯罪”。李嘉诚之后通过基金会回应，表示对其言论被曲解十分遗憾。

港区全国人大代表吴秋北9月15日曾在面簿发文，指“黑衣暴徒”听到李嘉诚言论更能“暴朝警察施，恶向良民行”。他讽刺李嘉诚“投资未来主人翁”划算不过。

他在帖文中附上两张图片，其中一张是将李嘉诚样貌配以“曱甴”的身体，其面上更印有“曱甴王（蟑螂王，建制阵营称抗争者为蟑螂）”的字眼。