大学工程拨款被撤 张建宗：绝无意惩罚院校

香港政府两周内三度撤回大学工程项目拨款。香港政务司长张建宗表示，政府绝对无意惩罚任何院校，撤回拨款与惩罚院校两事扯不上关系，港府只是需要时间与议员沟通讲解。

据《明报》报道，张建宗今日（30日）出席儿童事务委员会持份者交流会时强调，港府不会针对或惩罚任何院校，政府撤回文件只是需时间与议员讲解，并希望于今届会期，通过沟通来提高通过拨款的机会。若有议员有异议，政府需时间作缓冲。

他又指，香港财务委员会将加开会议，理顺事件后，一定有足够时间通过拨款。

食物及卫生局局长陈肇始表示，大学发生不同事件，有议员和社会人士表示关注，例如大学设施的安全性和如何改善大学保安。政府现正“积极展开游说”，希望三间大学，包括香港大学、香港理工大学和香港中文大学的医学设施拨款，尽快重交财委会审议。

另外，张建宗指出独立监察警方处理投诉委员会（监警会）将于明年初提交初步报告书，而特首林郑月娥提出成立独立检讨委员会，作用在于配合监警会的工作。

他介绍，监警会的报告书将全面重组7月21日元朗站白衣人事件、8月31日的太子站袭击事件、新屋岭等社会大众关心的议题，并将集中于警察的操作。他介绍，独立检讨委员会则是宏观和全面检讨整个社会事件，不针对警方或是某一群组的人，两者相辅相成。